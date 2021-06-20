Çocuklar hastane korkusunu resimlerle aşacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'nin duvarları çizgi film karakterleri çizilerek renklendirildi.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği duvarları Başhekimlik Planlama Birimi Personeli Ebru Alptekin tarafından renklendirilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu. Duvarlara önce yapacağı objelerin taslaklarını çizen Alptekin, daha sonra karakterleri tek tek boyayarak renklendirdi. Tedavi gören hastalardan da olumlu geri dönüşler alınırken, personel ve refakatçiler renklendirilen duvarlar için Alptekin'e teşekkür etti.