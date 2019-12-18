İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar kitaplarına kavuştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) personeli Müzehher Günyol öncülüğünde İsabeyli İlköğretim Okulu öğrencileri için toplanan kitaplar, Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Öğr.

Gör. Gülnur Saraç tarafından okula teslim edildi.


Nazilli Belediyesi'nden tahsis edilen araçla gerçekleştirilen etkinliğe, Ankaralı iş adamı Eren Erdal Çapar ve Nazilli Menderes Anadolu Lisesi Müdürü de katkıda bulundu. İsabeyli İlköğretim Okulu Müdürünün karşıladığı öğrenciler, okulda öğrenim gören çocuklarla beraber kitapları yerleştirirken, çocuklar okul kitaplığının dolmasıyla büyük sevinç yaşadı.


Etkinliğin sonunda Menderes Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Doğanlı, ADÜ personeli Müzehher Günyol ve Öğr. Gör. Gülnur Saraç ve Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri, İsabeyli İlköğretim Okul yönetimi ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çekilerek okuldan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.