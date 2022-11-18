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Çocuklar tatilin keyfini Didim Belediyesi ile çıkartıyor

Didim’de yaşayan çocuklar, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen ’Karagöz Öğreniyor’ isimli tiyatro oyunu ile tatilin keyfini çıkarttı.

Didim'de yaşayan çocuklar, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 'Karagöz Öğreniyor' isimli tiyatro oyunu ile tatilin keyfini çıkarttı.



Didim'de yaşayan çocukların öğrencilerin tatil hediyesi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan geldi. Kültür ve sanatın kenti Didim, Didim Belediyesi tarafından kentte yaşayan çocuklar için düzenlenen bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Usta sanatçılar tarafından hazırlanan "Karagöz Öğreniyor" isimli oyun, Didim Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) düzenlendi. Tiyatro gösterisine katılan onlarca çocuk, interaktif oyunda eğlenerek tatilin keyfini çıkardı.

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