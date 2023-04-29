İhlas Haber Ajansı

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Çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Çocuklar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi.

Çocuklar Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi.


Büyükşehir Belediyesi'nin armağan ettiği uçurtmalarla gönüllerince eğlenen çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Çocuklar uçurtmalarını aileleri ve Kültür Merkezi eğitmenleriyle hazırlarken, gökyüzüne havalandırmak için birbirleriyle yarıştı. Şenlikte gökyüzünde uçan uçurtmalar ise renkli görüntüler oluşturdu.

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