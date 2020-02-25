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Çocuklara ‘Kişisel Bakım ve Hijyen' eğitimi verildi

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından, toplum sağlığını korumak için düzenlenen ‘Kişisel Bakım ve Hijyen’ eğitimlerinin ilki, 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde İstiklal Anaokulu ve Unicef Türkiye Milli Komitesi-Seyda Kayhan Anaokulu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından, toplum sağlığını korumak için düzenlenen ‘Kişisel Bakım ve Hijyen' eğitimlerinin ilki, 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde İstiklal Anaokulu ve Unicef Türkiye Milli Komitesi-Seyda Kayhan Anaokulu'nda gerçekleşti.


Hijyen konusunda hazırlanan eğlenceli videonun izlenmesinin ardından Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri Ayşe Ulus ve Hatice Benlican, çocuklara uygulamalı olarak el yıkamayı gösterdi. Elleri sık sık ve doğru yıkamanın önemi anlatılırken, kirli ellerin başta grip olmak üzere hepatit, ishal gibi birçok hastalığa yakalanılmasına neden olduğu vurgulandı.


Çocuklara küçük yaşlarda hijyen bilinci kazandırarak enfeksiyona bağlı hastalıkları azaltmayı ve böylece daha sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedefleyen Hastanemiz Enfeksiyon Komitesi Başkanı Dr.Öğr. Üyemiz Güliz Uyar Güleç, “Küçük yaştaki çocukların algıları daha açık ve çok kolay öğreniyorlar. Aile ve okulda öğretmenleri tarafından eğitim veriliyor ancak çocuklar yeni öğrendikleri bilgileri aile ve diğer arkadaşları ile de paylaşmaya hevesliler. Salgın hastalıkların fazlaca olduğu günümüzde el yıkama başta olmak üzere kişisel hijyenin vurgulanmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz” dedi.


Bireylere erken yaşta hijyen davranışının kazandırılması amacıyla okul öncesi öğrencilerine yönelik çalışma başlatan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi, çocuklara doğru biçimde el yıkama başta olmak üzere hijyen alışkanlıkları nasıl kazanılır gibi birçok konuya değindi.

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