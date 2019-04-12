Çocuklardan büyükşehir fidanlığına ziyaret

Efeler Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çiçek üretim sahasını ziyaret ederek çiçek dikmenin inceliklerini öğrendi.

Çocuklara Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli tarafından çiçeklerle ilgili bilgi verilirken çocuklar kendi diktikleri çiçekleri annelerine hediye etmek için anı olarak yanlarında götürdü.

Öğrenciler büyükşehir fidanlığında bir taraftan çiçeklerle ilgilenirken bir taraftan da öğretmenlerinden bitkilerle ilgili bilgi aldı. Çocuklara doğa sevgisi aşılamak için gerçekleştirilen "Aydın'ın Güzellikleri" projesi kapsamında yapılan etkinlikte, çocuklar hediye edilen saksılara kendilerine öğretildiği gibi istedikleri çiçeklerden dikti.

Etkinlik sonunda çocuklara ve öğretmenlerine Büyükşehir Belediyesi'nin küçük hediyeleri de verildi.

Çocuklara doğa sevgisi aşılamak için toprak ve çiçeklerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çocuklarımıza mutlu bir gelecek için çalışmalarımız sürecek" dedi.