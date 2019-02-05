Çocuklardan jandarmaya 180. yaş ziyareti

kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, İl Jandarma Komutanlığı ziyaret etti. Ziyarette bu günün yarınları ve geleceğimizin teminatı olan çocuklara jandarma ile ilgili tanıtıcı bilgiler verildi. 180 yıldır güvenliğin güvencesi olan jandarmanın “Sevginiz Gücümüzdür” ilkesi ile en büyük çocuk hakları savunucusu olduğu vurgulanarak, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden çocuklara çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Ziyarette, çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak Jandarma Çocuk Dergisi ve hikaye kitabı hediye edildi.