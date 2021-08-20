Çocukların park isteğini Aydın Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde ikamet eden çocuklar Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden park istedi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri yer tespiti yaparak bir günde parkı çocukların hizmetine açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi çocuk dostu belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini genişletmeye ve çocukların sosyal imkanlarını arttıracak yatırımlarını sürdürüyor. Kültür merkezlerindeki eğitim faaliyetleri ile ücretsiz yaz etkinlikleri kapsamından birçok branşta çocukların gelişimine katkı sunuyor.

288 oyun parkı çocukların hizmetine sunuldu

Bunlarla birlikte merkeze uzak noktadaki mahallelerde de çocukların daha kaliteli zaman geçirmesi için parklar inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kent genelinde 288 oyun parkını çocukların hizmetine sundu. Karpuzlu'nun Çobanisa Mahallesi'de yeni bir park isteğini video mesaj yoluyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ileten Defne Su Kabakçı'nın isteği bir günde yerine getirildi.

Park ve Bahçeler Dairesine bağlı ekiplerin yer tespiti yapması ile başlayan işler bir günde tamamlanarak, oyun parkı çocukların hizmetine sunuldu. Aileleri ile birlikte parkta zaman geçirmeye başlayan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Büyükşehir çocukların mutluluğu için çalışıyor

Oyun oynamak için bir park isteği Başkan Özlem Çerçioğlu'ndan bir videolu mesaj yoluyla isteyen Defne Su Kabakçı, “Özlem Başkanımızı çok seviyoruz. Park için teşekkürler. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum.” diyerek oyun grubuna tekrar dahil olurken, mahallenin bir diğer çocuğu Emre ise “Arkadaşlarım eğlenmek istiyordu. Defne video ile istemiş, ona çok teşekkür ederim. Buraya akşam annemle geliriz, çok güzel olmuş. Özlem Başkana çok teşekkür ederim” dedi.

“Mahallemizin çocuklarını sevindirdiler”

Mahallerine yapılan park ile çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda zaman geçireceğini belirten Çobanisa Mahalle Muhtarı Veysel Taş, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı mutlu etmek gerekiyor. Mahallemizin çocuklarını sevindirdiler. Başta Özlem Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“Televizyona tutsak kalıyorlardı, artık arkadaş çevresi geniş olacak”

Sadece çocukların değil annelerinde bu park vesilesi ile bir araya geleceklerini ve çocuklarının gelişimini, arkadaşlığını birlikte gözlemleyeceklerine değinen Vesile Sarıkaya, “Çocuklarımız sevindi, çok mutlu oldum. Çocuklar evin önünde oynuyorlardı ya da genelde televizyon karşısında oluyorlardı. Park sayesinde hem arkadaşlık edecekler hem de kendilerini geliştirecekler. Televizyona tutsak kalıyorlardı, artık arkadaş çevresi geniş olacak" ifadelerini kullandı.