Çocukların renkli dünyası Kuşadası sahilinde yerini aldı

Çocuk Dostu Belediyecilik anlayışı ile Aydınlı çocuklar için eğitim kurumları oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde spor, sanat ve destekleyici ders hizmetlerinin de verildiği 27 kültür merkeziyle birlikte, son olarak hayata geçirdiği Otizm Destek Merkezi ve Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi gibi eğitim kurumlarıyla, geleceğimiz olan gençlere ve çocuklara yönelik yatırımları sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın eğitim hayatına kazandırdığı ve vatandaşlardan tam not alan Otizm Destek Merkezi ve Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitimler alan çocukların sanatsal yönlerini geliştiren eğitimler de veriliyor. Çocuk gelişiminde yeri büyük olan sanat çalışmalar çocuklara duyusal deneyim kazandırırken, hayal güçlerini geliştirip, sosyal becerilerini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda süren eğitimlerden biri olan ve çocuklarından elinden çıkan sanatsal çalışmaları görünür kılmak isteyen Büyükşehir Belediyesi; Otizm Destek Merkezi ve Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim alan çocukların renkli dünyalarını yansıttığı balık figürlerini, Kuşadası sahilinde yaptığı çalışmada ön plana çıkardı. Denizcilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan köpek balığı figürünün yer aldığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince de peyzaj çalışması yapılan alanda yerini alan balık figürleri, vatandaşların beğenisini topladı.

“Çocukların bu kente iz bırakmalarını çok istiyoruz”

Çocukların gelişiminde sanatın büyük rol oynadığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Sanatla birlikte çocuklarımız daha girişken ve özgüvenli bireyler olarak yetişiyorlar. Eğitim merkezlerimizdeki çocuklarımız tertemiz olan hayal dünyalarını renklerle yansıtmışlar, çok beğendik. Çocukların bu kente iz bırakmalarını çok istiyoruz. Güçlü yönlerini ortaya koymalarına fırsat sunan bu güzel çalışmaları her zaman görünür kılmak istiyoruz” dedi.