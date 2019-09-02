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Çocukların sinema sevinci

Efeler Belediyesi Kültür Merkezleri’nde kursiyer olan öğrenciler, sinema sevinci yaşadı.

Efeler Belediyesi Kültür Merkezleri'nde kursiyer olan öğrenciler, sinema sevinci yaşadı.



Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Serçeköy ve Baltaköy Kültür Merkezleri'nde kurs alan ve yaşları 6 – 12 arasında değişen 30 çocuk sinemaya gitti. Kültür Merkezleri görevli personelleri eşliğinde Forum Aydın'da bulunan sinema salonlarında film izlediler. Aralarında ilk defa sinemada film izleyecek olan çocuklar çok heyecanlı olduklarını ifade ettiler.


“Efeler'de tiyatro ve sinema izlemeyen çocuk kalamayacak” diyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a “Çok teşekkür ederiz Fatih Amca” diye seslenen çocuklar, gerçekleştirilen etkinliğin kendilerine okul öncesi motivasyon olduğunu ifade ettiler.

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