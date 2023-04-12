Coğrafi işaretli kar helvasının hikayesi fotoğraflarla anlatıldı

Madran Dağı'nda belgesel tadında çekilen ve karcılığa hayat veren bir ailenin öyküsünü anlatan fotoğraflar büyük ilgi gördü.

05 Ekim 2006 yılında 15 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kurulan ve 50'den fazla amatör fotoğrafçıya ev sahipliği yapan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üyesi Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD) ses getirecek bir etkinliğe daha imza attı. Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi içerisinde bulunan dernek hizmet binalarında her hafta farklı projelerle sanata katkı sunan dernek üyeleri bu kez 4 kuşaktır karcılıkla geçimlerini sağlayan Aktaş ailesini kadraja aldı. Madran Dağı'nın zirvesinde zorlu şartlarda kuyularda bekletilmesinin ardından yaz aylarında çıkartılarak serinlik kaynağı olan coğrafi işaretli kar helvasına dönüşen Bozdoğan Madran Karı ile hayatlarını kazanan aile ile geçen 2 yılda çekilen fotoğraf kareleri soluksuz şekilde izlendi.

“Sanatı halkla buluşturuyoruz”

NAFOD Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman, Başkan Yardımcısı Gül Soyalar ve NAFOD üyesi amatör fotoğrafçılar katıldı. Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği (NAFOD) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Karacaoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada dernek olarak üyesi oldukları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile birlikte 2018-2020 yılları arasında ortaklaşa düzenledikleri ‘Memleketimden Görsel Hikayeler' projelerinden birisi olan ‘Kocabıyık Orhan' konulu fotoğraf çalışmasını dernek üyeleri Emrah Uysal, Mesut Erkoyun ve Dilek Arslan'ın yaptığını ifade etti.

Başkan Karacaoğlu: “TFSF'nin çalışmalarına 5 proje ile katıldık. Dernek üyelerimiz, proje çerçevesinde Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Madran Mahallesi'nde yaşayan Orhan Aktaş, eşi Şadiye ve çocukları ile birlikte atalarından gelen karcılık işinin hikayesini işlediler. Bu çalışmalar bölgemizin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması açısından çok önemli. Yaşam devam ettiği sürece devam ettirdiğimiz projelerle sanatı halkla buluşturuyoruz. Herkesi de bu projelere katılmaya sanatla bütünleşmeye davet ediyoruz. Bizlerle birlikte olup katkı sağlayan ve güzel görsel hikayeyi hazırlayan üyelerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeni proje, “Kar Helvası”

Projeyi gerçekleştiren ve 2 yıl boyunca projenin aktörleri ile belgesel tadında çekimler yapan Emrah Uysal, Mesut Erkoyun ve Dilek Arslan, yaptıkları konuşmalarda hikayenin doğuşunu ve sonuçlarını anlattı. Meşhur kar helvasının başlangıç hikayesi olan karcılığın hikayesinin ardından kar helvasını da işleyeceklerini ifade eden üyeler, bu hikayenin de kısa sürede hayata geçirileceğini belirttiler.