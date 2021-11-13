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Çöğürlük Mahallesi tapularına kavuştu

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı 18 yerleşim biriminde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi çalışmaları aralıksız devam ederken proje kapsamında yer alan Çöğürlük Mahallesi tapularına kavuştu.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı 18 yerleşim biriminde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi çalışmaları aralıksız devam ederken proje kapsamında yer alan Çöğürlük Mahallesi tapularına kavuştu.


Aydın'ın Çine ilçesinde yürütülen Aydın Çine Ovası Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında yer alan Çöğürlük Mahallesi'nde ise tapu tescil işlemleri tamamlandı. Tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede yeni oluşan parsellere ait tapular, DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı İshak Çelik ve Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü Selim Kazmazoğlu tarafından Çöğürlük Mahalle Muhtarı Hayrettin Eriş'e teslim edildi.

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