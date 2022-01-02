Çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çok sayıda suç kaydından hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C. Ç. (22) Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.