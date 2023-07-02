Çokay: "Tercihlerde en önemli olay puana göre değil yüzdelik dilime göre hareket etmektir"

Aydın Özel Başak Koleji Kampüs Müdürü ve Psikolojik Danışman Süleyman Çokay, LGS'de tercih dönemine girildiğini hatırlatarak "Tercihlerde en önemli olay puana göre değil yüzdelik dilime göre hareket etmektir" dedi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte ülke genelinde birçok gencin de tercih maratonu 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Ülke genelinde 1 milyon 30 bin 195, Aydın'da ise 13 bin 717 öğrencinin ter döktüğü LGS sonrasında bir çok öğrenci istediği liseyi kazanabilme umuduyla tercihlerini yapacak. Tercih öncesinde açıklamalarda bulunan Aydın Özel Başak Koleji Kampüs Müdürü ve Psikolojik Danışman Süleyman Çokay ise tercihlerde en önemli olayın puana göre değil yüzdelik dilime göre hareket edilmesi olduğunu vurguladı.

En çok merak edilen konunun okulların yüzdeliklerinde değişiklik olup olmayacağı konusu olduğunu belirten Çokay; "1 milyon 30 bin 195 öğrencinin sınava girdiği LGS sonrasında tercih dönemine girmiş bulunmaktayız. Sınav sonrasında ilk konuşulan matematik ve Türkçe testleri dışındaki testlerin kolay olduğu yönündeydi. Sonuçlar açıklandığında da beklendiği gibi öğrencilerin yüzdelik dilimlerinde aleyhte hareketlilikler net görüldü. Burada en çok sorulan okulların yüzdeliklerinde ve puanlarında değişiklik olup olmayacağı. Tercihlerde en önemli olay puana göre değil yüzdelik dilime göre hareket etmektir. Genel olarak yüzdelik dilimlerde eğer o ilde yeni bir okul açılmadıysa, kontenjanlarda artış olmadıysa değişiklik olmaz. 2019 yılında hatırlarsanız tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 565. Bu yüzden bu seneki sonuçlarla bir paralellik söz konusu. Tercihlerde fikir vermesi açısından okulların yüzdelik dilimlerinde oluşacak sapmayı bulmak için 2018 ve 2019 yıllarının arasındaki yüzdelik dilim değişimine bakabiliriz. Bir başka faydalı olduğunu düşündüğümüz bilgide tercihlerde il geneline değil Türkiye geneli yüzdelik dilime bakmaktır" dedi.

"Hayat sınavlardan ibaret değil"

Çocukların hayatta başarılı olabilmesi için sosyal alanda gelişmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Çokay; "Çocukların sosyal alanda gelişmemesi, LGS sonucu ne kadar iyi olursa olsun onun hayat başarısına hizmet etmez. Sınav döneminde bir çok aile sınav konsantrasyonunu bozmamak adına çocuklarının her dediğini yaptı yada çok fazla sorumluluk gerektiren iş vermedi. Artık sorumluluk verme zamanı. Kendi işlerini kendileri planlayabilmeli çocuklar. Böylelikle sınav mücadelesini değil asıl olan yaşam mücadelesini öğrenecekler, psikolojik dayanıklılıkları artacak. Sonuçlar ne olursa olsun onu sevdiğinizi ve sevmeye devam edeceğinizi belirtin, samimi olun. Onu şartsız kabul edin. Sınavlar geçicidir ama sonuçları doğru okuyamazsanız çocuğunuz ile ilişkilerinizi kalıcı olarak etkileyebilir. İlerleyen yıllarda sık sık LGS üzerine yorumlar yapmak gençlerin motivasyonunu olumsuz etkileyecektir" şeklinde konuştu.