Çölyak hastaları büyükşehrin iftarında buluştu

Çölyaklılar glutensiz ürünlerin ikram edildiği iftarda dayanışma için bir araya geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ile Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği iftara Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katıldı.

Glutensiz ürünlerin tüketildiği iftara katılan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.