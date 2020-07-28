Çöp evde çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çöp depolanan evde çıkan ve bitişikteki iş yerine sıçrayan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi 5050 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18.30 sıralarında A.N.'ye ait demir ve inşaat malzemesi satışı yapan bir iş yerinin bitişiğinde bulunan S.Ü.'ye ait çöp depolandığı iddia edilen evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöp evdeki yangın, iş yerinin deposuna sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. A.N.'ye ait iş yerinde maddi hasar meydana gelirken depoda bulunan bir kısım malzeme de yandı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalede bulunması ile büyük çaplı maddi hasarın önlendiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.