Çöp konteynerleri köpüklü suyla yıkanıyor

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, rutin olarak her gün topladıkları çöp konteynerlerini bulundukları yerde köpüklü sularla yıkayarak temizliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerini önce köpüklü sularla temizleyip, ardından temizlik makinesinin haznesine yerleştirerek dezenfekte ediyor.

Program dahilinde tüm sokakların temizlendiğini ifade eden Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Arslan, “Ekiplerimiz her gün rutin olarak çöpleri boşattıktan sonra, çöp konteynerlerini köpüklü sularla yıkayıp, dezenfekte ediyor. Sokak ve kaldırımlar süpürme araçlarıyla ve tazyikli suyla yıkandığı gibi; camiler, kurumlar, okullar gibi toplu kullanım alanları da temizlenerek dezenfekte ediliyor. Koronavirüse karşı hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz” diye konuştu.