Çöpe gidecek deterjan kutularını sanat eserine çevirdi

Geri dönüşümün önemini gözler önüne seren Özdemir, kutulara mevsimlik çiçek dikecek.

Ekrem Çiftçi İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan ve gerçekleştirdiği bir çok etkinlik ile eğitim camiasının dikkatini çeken Şaban Özdemir, çöpe atılacak plastik deterjan kutularını yeniden kullanıma kazandırdı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir evinde istirahat eden Özdemir'in imdadına kendisi gibi öğretmen olan arkadaşı Tarık Kovank yetişti. Kovank tarafından Özdemir'e ulaştırılan deterjan kutuları Şaban öğretmenin elinde yeniden hayat buldu.Rengarenk kutuları şekillendirerek yeniden kullanıma kazandıran Özdemir, "Yaşamım boyunca bir gün bile hareketsiz kalmadım. Yatmak bana göre bir şey değilmiş. İlk günden beri kitap okudum. 3-5 cümle bir şeyler yazdım. Okuma yazmaya ara verip bunları yaptım. Malum bahar geldi ekilecek dikilecekler var. Hazırlık yapmak lazım. Malzemeler için Tarık Kovank çok teşekkür ederim" dedi.

Çöpe atılacak olan deterjan kutularına şekiller veren Özdemir'in bu çalışması çevresindekiler tarafından da büyük beğeni toplarken, geri dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serildi.