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Çöplük değil tabiat parkı

Aydın’ın Çine ilçesi sınırlarında bulunan yazın kavurucu sıcağından kurtulmak isteyen vatandaşların akınına uğrayan Şarlan Tabiat Parkı bilinçsiz kişiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi.

Aydın'ın Çine ilçesi sınırlarında bulunan yazın kavurucu sıcağından kurtulmak isteyen vatandaşların akınına uğrayan Şarlan Tabiat Parkı bilinçsiz kişiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi. Bölgeyi kontrol eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun uğraşlar sonucu alan temizlenirken çevreye duyarlı vatandaşlar etrafı kirletenlere tepki gösterdi.


Aydın'ın Çine İlçesi'ne Kırsal Kavşit Mahallesi yakınlarında yer alan Madran Dağı'nın eteğindeki 370 dönümlük alan Şarlan Tabiat Parkı olarak 2014 yılında hizmete girdi. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, havası suyu ve rekreasyon alanları ile yazın kavurucu sıcağından kurtulmak isteyenlerin akınına uğrayan güzelim park bazı kişiler tarafında adeta çöplüğe dönüştürüldü. Bölgede çöp konteynırları olmasına tabiat parkının bu şekilde bilinçsizce kirletilmesi çevrecilerin tepkisine neden olurken, alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

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