İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çöplük ve hurda yangınları şehri kokuttu

Aydın’da sık sık hurdacılar ve atık toplayıcıları tarafından çıkarılan yangınlar şehri kokutmaya başladı.

Aydın'da sık sık hurdacılar ve atık toplayıcıları tarafından çıkarılan yangınlar şehri kokutmaya başladı. Özellikle havanın sıcak olduğu saatlerde yakılan atık malzemeler nedeniyle Efeler ilçe merkezine yoğun bir kötü koku ve duman çöküyor.


Aydın ASTİM ve Ilıcabaşı civarında eski eşyalardaki metal malzemeleri ortaya çıkarmak için hurda malzemelerin yakılması şehirde sorun olmaya başladı. Çöplüklerdeki yangınlar nedeniyle şehirde nefes almak güçleşirken, yetkililer yakma yöntemi ile hurda malzeme ayıklamanın yasak olduğunu, çevre kirliliğine neden olanların cezalandırılacağını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.