Çorap hırsızı jandarmaya takıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 çuval pazar çorabının çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Olay, Sazlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın ikametinin bahçesinde bulunan 2 çuval pazar çorabı kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekiplerince yapılan araştırma sonucu olayla ilgili hırsızlık şüphelisi şahsın kimliği tespit edilirken, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.