'Corona Yeter' bu defa kurtarılamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde daha önce yaralı halde bulunarak tedavisinin ardından 'Corona Yeter' ismi verilerek tekrar denize bırakılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bu defa ölü bulundu.

Didim ilçesinde bir deniz kaplumbağasının vatandaşlar tarafından ölü halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, caretta caretta cinsi olduğu tespit edilen deniz kaplumbağası üzerinde inceleme başlatıldı. TR-Y1615 numarası ile izlemeye alındığı görülen deniz kaplumbağası için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile iletişime geçildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kaplumbağanın ilk olarak 4 Ekim 2020 tarihinde, Didim'de yaralı bulunarak, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla DEKAMER'e getirildiği ve iki aylık tedavi-rehabilitasyon süreci sonrasında ise ‘Corona Yeter' ismi verilerek Didim'de tekrar denize bırakıldığı anlaşıldı.

Boğularak öldüğü düşünülüyor

Ekipler tarafından yapılan ön incelemede 40-45 yaşlarında olan deniz kaplumbağasında ölüme sebebiyet verecek herhangi bir yaralanma tespit edilmezken, deniz kaplumbağasının denizanasına benzettiği poşet ve benzeri bir maddeyi yemesi sonucu boğulduğu değerlendirildi. Corona Yeter'in kesin ölüm nedeninin araştırılması için doku örnekleri DEKAMER'e gönderildi. Aydın DKMP yetkilileri, deniz kaplumbağasını kurtarma çalışmalarındaki işbirliği için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) teşekkür etti.