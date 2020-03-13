Coronavirüs tedbirleri kapsamında Aydın'da ülkücüler, geleneksel selamlaşmayı askıya aldı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, coronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını uymasını isteyerek, bir süreliğine de ülkücülerin geleneksel selamlaşama ve kucaklaşmayı ara vermesini istedi. Bu süreçte herkesin, fiziki olarak değil gönülden ve kalben kucaklaşmaya davet eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “Zor sürecin kolay atlatılabilmesi için kurallara uymak gerekiyor” dedi.

“Bilgi kirliliği virüsten daha tehlikeli olmasın”

Coronaviris salgını ile ilgili olarak sosyal medyanın da etkisi ile oluşan bilgi kirliliğinin virüsten daha tehlikeli bir hale gelmeye başladığını belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, konuyla ilgili en doğru bilginin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşların sitelerinden alınabileceğini söyledi. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yaptığı açıklamada “Zor sürecin, kolay atlatılabilmesi için, yüksek duyarlılık ile konu ile ilgili iş ve görev tanımı olanların uyarılarına dikkat edelim. Temel korunma yönteminin; temizlik, sağlıklı beslenme disiplini ve tüm uyarıları yerine getirilmesi olan bu virüsün etkisinden Türk Milletinizin, hemşerilerimin ve tüm insanlığın bir an önce kurtulması dileklerimle” diyerek bu süreçte geleneksel Ülkücü Selamlaşması'na da ara verilmesini istedi.