Cumhur İttifakı adayları Germencik'te sivil toplumla bir araya geldi

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa savaş ve Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Germencik Türk Burcu Parkı'nda muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

İl Başkanı Burak Pehlivan, “15 Temmuz sonrasında oluşan Yenikapı ruhuyla bugün buradayız. Birlik ve beraberlik içerisinde Aydın'ı ve ilçelerini Cumhur İttifakı ile kazanacağız” dedi.

Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Cumhur İttifakı'nın Aydın için şanslı bir dönem olacağını belirtti. Akın, “Germencik Cumhur İttifakı Adayı İsmet Akın, belediyecilikten gelme dürüst ve işi bilen bir arkadaşımız. Bu güne kadar verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlayacağından eminim. Bu yolda hep birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise, “Cumhur İttifakı ile Aydın ve 17 ilçemize büyük hizmetler getireceğiz. Yapacağımız projeleri, üretime öncelik vererek kazanan bir Aydın'ı ve parmakla gösterilen bir Aydın inşa edeceğiz “dedi.

Kahvaltı programı sonrasında çarşıda esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Cumhur İttifakı adayları, bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.