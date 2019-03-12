Cumhur İttifakı Büyükşehir Beleidye Başkan Adayı Savaş: “Hodri Meydan” dedi

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Millet İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu'na basın önünde tartışmaya çağırdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun söz verip de tutmadığı projelerini yapmış gibi açıklamalarda bulunarak vatandaşa gerçek dışı söylemlerde bulunduğunu ileri süren Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Rol yapmaya bayılıyorlar. Kim dedi size bu kadar bol keseden vaatlerde bulunun diye. Tutamayacakları sözü niye veriyorlar, vatandaş bunları sorguladığı zaman da kızıyorlar. Şimdi buradan hem CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanına hem de basın mensuplarımıza bir çağrıda bulunuyorum. 2009 proje vaatlerini ve 2014 proje kitapçığını alsın eline, geçsin bütün basın mensuplarının karşısına. Ne vaat etmiş, bu vaatlerini ne zaman ve nerede hayata geçirmiş bunları anlatsın. Ben hepsini yaptım, yapamadığım proje yok diyor. Bugün olmuş hala proje açıklıyor. Ben de buradan söz veriyorum. Yaptıysa açıkladığı bütün projeleri, ben de kendisine açıkça teşekkür ederim. Farkındayım benimle basın mensupları önünde bu konuları tartışmaya cesaret edemiyor, o zaman basın mensuplarının karşısına kendisi geçsin. Sorulacak sorular da belli çünkü 2009'da ve 2014'te vaatte bulunduğu proje kitapçıkları da belli. Herkese her yerde dağıttılar bunları. İstediği gibi hazırlansın sorulara. Buradan bütün basın mensuplarına da özellikle rica ediyorum. Eğer basın mensuplarının arşivinde yoksa bu proje kitapçığı, onlara da birer kopyasını gönderelim ve Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının hangi projeleri hayata geçmiş hangisi hayata geçmemiş bunu görsünler. Bunu bütün Aydın görsün. Efelik korkuyla olmaz yürek ister. Yürekleri neye ne kadar yetiyor bütün Aydın, bütün ülke bunu açıkça görsün" diyerek Büyükşehir Belediye Başkanına hodri meydan okudu.