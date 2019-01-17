Cumhur İttifakı, Efeler'de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına başladı

AYDIN (İHA) –Aydın'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek seçim çalışmalarına startı verdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, “Cumhur İttifakının gönüllerde edindiği teveccüh ile teşkilatlar arasında muhabbetin artmasına vesile oldular. 31 Mart'ta hem Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Efeler ilçemizi Cumhur İttifakı ve Gönül Belediyeciliği ile buluşturmak için tüm inancımız ile çalışacağımıza söz verdik. Daha yaşanabilir Aydın ve Efeler'i hep beraber inşa edebiliriz. Bizler biliyoruz ki bizleri birleştiren şeyler ayıran şeylerden daha büyük. O da millet sevgisi, devlet sevgisi, aydın sevgisi ve efeler sevgisidir. Gönül köprülerini kurmaya geliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın da, yaptıkları ziyaret ile ilgili olarak; “Cumhur ittifakının kazanılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için birlik ve beraberlik sözlerimizi verdik. Yenikapı ruhundan 24 Haziran'a, 24 Haziran'dan 31 Mart'a giden süreçte Cumhur İttifakı'nın Genel Başkanlarımızdan başlayıp en ücra köydeki üyelerimize kadar sağlam temeller üzerinde olduğunu ifade ettik. 31 Mart gecesi Büyükşehir Belediyesi ve 17 İlçe Belediyesini bu birlik ve beraberlik içerisinde kazanacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Efeler Belediye Başkanı Adaylığı açıklanır açıklanmaz zaman kaybetmeden çalışmalarına başlayan Ümmet Akın ise, “Büyükşehir adaylığından geri çekilmiş olabilirim ama Sayın Milletvekilimiz Mustafa Savaş Beyefendi birikimi ve tecrübesi ile cumhur ittifakımızın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Bizler de 17 ilçe ile beraber büyükşehir belediyesini kazanmak için var gücümüz ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız.” dedi.