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Cumhur İttifakı Köşk Başkan Adayı Güler, kadrosunu açıkladı

Cumhur İittifakı’nın Köşk Belediye başkan Adayı Nuri Güler, ekibini belirledi.

Cumhur İittifakı'nın Köşk Belediye başkan Adayı Nuri Güler, ekibini belirledi. Nuri Güler'in Belediye Meclis Üyesi listesi seçmeni memnun ederken, Köşk ilçesinde hizmetlerin artarak devam edeceği belirtildi.


Seçim çalışmaları kapsamında bölgesinde kapı kapı dolaşan Cumhur İttifakı Köşk Belediye başkan adayı Nuri Güler, yoğun ilgi görürken açıklanan meclis üyesi listesi de ilçede memnuniyetle karşılandı.


Seçim Kurulu'na teslim edilen listede Nuri Güler'in ekibinde Alim Öztürk ve Mehmet Ünver kontenjan adayı olarak açıklandı.


Güler'in listesinde; Halil Koçyiğit, Mustafa Latif Orhan, Mustafa Gökçük, Mehmet Kesin, Halil İbrahim Akay, Mehmet Tan, Bilal Dede, Yasemin Yazgan, Necati Ergücü, Ersoy Akyıldız, Ömer Aydın, Yusuf Aydın ve Saffet Özbay yer aldı.

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