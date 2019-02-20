Cumhur İttifakı'ndan İncirliova'da tek liste

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Meclis Üyesi Adayları İncirliova Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale başkanlığındaki 25 kişilik İncirliova Belediye Meclis Üyesi Aday Listesinde üç kontenjan ve 7 meclis üyesi MHP'ye; 15 meclis üyesi adayı ise AK Parti'ye verildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam; “31 Mart'ta bir seçimimiz var. Beka seçimi diyoruz buna. Sizin gibi dik duruşlu, vatanını, milletini, dinini, bayrağını, Allah'ını, kitabını seven insanlardan kurulu bu ittifak inşallah 31 Mart'a zaferle ayrılacaktır. Biz Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanını seçeceğiz. Bundan bütün arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız emin olsun ki İncirliova'da Gürşat Kale, Aydın Büyükşehir Belediyesinde Mustafa Savaş ile birlikte seçimleri kazanacağız. Gazamız mübarek olsun” dedi.

Cumhur İttifakı olarak Aydın'da büyük bir zaferle ayrılacaklarını ifade eden AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek; “Burada en önemli unsur Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi'ni aynı anda kazanabilmektir. Bunu gerçekleştiremedikten sonra bir meclis üyesi eksik ya da fazla almanın hiçbir önemi kalmayacaktır. Kulağımıza gelen bazı dedikodular olmaktadır. İki parti İncirliova'da tek yürektir. Tek yürek olduğumuzu da meydanlara çıktığımızda herkese göstereceğiz. Ortalığı hakkımızda dedikodu çıkaran çakallara bırakacak değiliz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in hatırına Cumhur İttifakına oy vereceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir ve 17 ilçeyi kazanacağız”

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde büyük bir zaferle ayrılacaklarını söyleyen Başkan Kale; “Öncelikle şahsımı Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı olarak gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın izni ve halkımızın teveccühleriyle 31 Mart'ta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 17 ilçemizde Cumhur İttifakı aday arkadaşlarımızla zafere ulaşacağız. Meclis Üyesi aday adayı olan ve aday gösterilen tüm arkadaşlarımız teşekkür ediyor. Şimdiden başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlısını nasip eylesin” dedi.

Cumhur İttifakı MHP İncirliova Belediye Başkan Adayı

Gürşat Kale

KONTENJAN :

1 - Hüdai Gönülaçar (MHP),

2 - Yakup Yılmaz (MHP)

3 - Orhan Yavuz (MHP)

Meclis Üyesi Adayı:

1 - Şevki Can (MHP)

2 - Levent Güleçyüz(AK PARTİ )

3 - Ali Şimşek (MHP)

4 - Hasan Güneş (AK PARTİ )

5 - Engin Ergun (MHP)

6 - Nedim Yıldız (AK PARTİ )

7 - Polat Tanrıkulu (MHP)

8 - Fatih Subaşı (AK PARTİ )

9 - Mustafa Karayiğit (MHP)

10 - Hatice İrik (AK PARTİ )

11 - Atilla Atçalı (MHP)

12 - Durmuş Gülmez (AK PARTİ )

13 - Serkan Altay (MHP)

14 - Erçin Yaman (AK PARTİ )

15 - Cevdet Yılmaz (AK PARTİ )

16 - Hatice Budak (AK PARTİ )

17 - Zeynel Demir (AK PARTİ )

18 - Yılmaz Çevik (AK PARTİ )

19 - Mehmet Bulut (AK PARTİ )

20 - Nazım Ertuğ (AK PARTİ )

21 - Mehmet Gülşen (AK PARTİ )

22 - Berkant Çelik (AK PARTİ )