Cumhur İttifakının Aydın adayları kaynaştı

Cumhur İttifakı'nın Aydın adayları MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen kaynaşma toplantısında bir araya geldi. Adayların yanı sıra parti yöneticilerinin de eksiksiz katıldığı kaynaşma toplantısının açılışında konuşan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan “Efelik topukla değil yürekle olur” diyerek CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'na göndermede bulundu. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da Özlem Çerçioğlu'na ithafen konuşmasında “Milletvekili iken Sayın Çerçioğlu'nun yakışıksız bir ‘Turist Ömer' benzetmesi vardı. Turist Ömer karekterini canlandıran Sadri Alışık değerli bir sanatçımızdı. Turist Ömer karakterini Aydın'da kuracağım Turist Ömer Kültür Merkeziyle ilimizde yaşatacağım” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe, gençlik ve kadın kolları başkanlarının yanı sıra Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanlarının eksiksiz katıldığı MHP ziyaretinde MHP İl Başkanı Burak Pehlivan misafirlerini yönetimi ve partililerle birlikte karşıladı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette heyet önce İl Başkanı Burak Pehlivan'ı makamında ziyaret edip çay içti. Ardından her iki partinin yöneticileri ve Cumhur İttifakı'nın adayları partililerle bir araya geldi.

“Efelik topukla değil yürekle olur”

Toplantının açılışında konuşan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Efeler diyarı Aydın'ın aynı zamanda milli heyecanın ve milli ahlakın mertlikle sergilendiği bir vatan köşesi olduğunu belirterek “Aydınlıların yüreği Harmandalı bereketidir. Türk milletinin bekası ve birlik beraberliğini güçlü kılacak Cumhur İttifakı, taraflarına ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli tarihte eşine az rastlanacak bir Cumhur İttifakı ile şer odaklarının heveslerini kursağında bırakmıştır. Efelik topukla değil yürekle olur. Zafer Türk milletinin birlik beraberliğe inanmış insanlarındır” diyerek misafirlerini selamladı.

“31 Mart akşamı Türkiye Aydın'ı konuşacak”

Oldukça pozitif bir enerji ve sinerji çalışmalara başladıklarını ve 31 Mart akşamı zafer kutlayacaklarını belirten AK Parti Aydın İl başkanı Ömer Özmen ise “Bu kenetlenme insanlarımızın uzun yıllardır beklediği birliktelik idi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Liderimiz Devlet Bahçeli'nin bu birlikteliği önümüzdeki 20 yılın ve çocuklarımızın geleceği için önemli bir birliktelik. İnşallah 31 Mart akşamı bu meydanda zafer kutlamak bize nasip olur” dedi.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'ye doğup büyüdüğü Aydın'da görevi kendisine tevdi etmelerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş bu birlikteliğin daim olmasını diledi. 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olarak görülmemesini bu seçimde aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili tarihi bir sınav verileceğini kaydeden Savaş, bu nedenle 31 Mart'ın hem Aydın hem de Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

15 Temmuz'dan sonra doğan Cumhur ittifakının öneminden de söz eden Savaş, bir yandan yapacaklarından söz ederken diğer yandan da rakibi Özlem Çerçioğlu'na yüklendi. Siyaseti çirkinleştirmeden şölen havasında yapacaklarını da belirten Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Nisan ayından itibaren ilk mecliste su ücretlerine yüzde 50 indirim yapıp 5 yıl boyunca zam yapmayacaklarını söyledi. Büyükşehir olarak kesinlikle esnafla rekabet etmeyeceklerini de ifade eden Savaş, “Aydın Türkiye'de parmakla gösterilen bir il olacak, iktidar ile yürümenin nimetlerinden faydalanacak” dedi.

“Turist Ömer'i yaşatacağız”

Rakibi Özlem Çerçioğlu'nun gittiği her yerde kendisini ‘Turist Ömer' söyleminde bulunduğunu kaydeden Mustafa Savaş, “Bu ‘Turist Ömer' benzetmesi yakışıksız bir beyandı. Bu vesileyle merhum Sadri Alışık'ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Ama buradan bir söz veriyorum. Onlar beceremedi ama biz yapacağız. Aydın'ı Kültürel etkinliklerin de en önemli merkezlerinden birisi yapacağız. Hayata geçireceğimiz kültür merkezlerinden birinin adını Merhum Sadri Alışık'ın anısını Aydın'da yaşatmak üzere, ‘Turist Ömer Kültür Merkezi' koyacağız” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.