Cumhur İttifakı'nın Aydın adayları tanıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Cumhur İttifakı'nın oyu 24 Haziran seçimlerinde 52,6 oldu. İnşallah Cumhur İttifakı bu seçimde 60'ın üzerine çıkarak kendi rekorunu egale edecektir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve 17 ilçe belediye başkan adayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından açıklandı. Cumhur İttifakı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ismi üzerinde birleşirken; 10 ilçede AK Parti, 7 ilçe ise MHP'nin adaylarıyla seçime gidilmesi kararı alındı.

2019 yerel seçimlerine 24 Haziran seçimleri döneminde başlayan ittifaklarla gidildiğine işaret eden Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İttifak süreçleri birileri açısından 24 Haziran seçimleri süreci için gereçli olsa da, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı için sadece bu döneme has bir durum değildir. Bizim ittifak anlayışımızda sadece 24 Haziran seçimlerine dair bir ittifak yoktur. Bizim ittifak anlayışımız 15 Temmuz gecesi başladı. Ülkenin bekası üzerine kuruldu bu ittifak. Seçimden seçime devam eden bir ittifak yoktur. Millet İttifakı'nda olduğu gibi al gülüm, ver gülüm; şu belediye senin, bu büyükşehir benim anlayışı bizde yok. Bizim ittifakımız, 15 Temmuz hadiseden sonra Türkiye'de yaşanan, ülkemizin bekası noktasında bu sürece dair bir ittifaktır. Seçimden sonra bozulan bir ittifak değildir. Karşımızdaki illet ittifakında yer alan İYİ Parti Sözcüsü, 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından çıkıp ‘Bizim için seçim bitti, ittifak bozuldu' sözünü söyledi. 31 Mart akşamı partilerin oy oranlarından ziyade ittifakların oy oranı konuşulacaktır. Cumhur İttifakı'nın oyu 24 Haziran seçimlerinde 52,6 oldu. İnşallah Cumhur İttifak'ı bu seçimde 60'ın üzerine çıkarak kendi rekorunu egale edecektir" diye konuştu.

Salonu dolduran kalabalıktan 31 Mart seçimlerinde Aydın'da Cumhur İttifakı'nı zafere taşıma sözü alan Hamza Dağ, daha sonra tek tek tanıttığı başkan adaylarını kürsüye davet etti. Aday tanıtımının sonunda kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ile MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, Genel Başkan Yardımcısı Dağ ve adaylarla birlikte el ele birliktelik pozu verdi.

"Siyaseti çirkinleştirmeyeceğiz"

"Bizleri aday gösteren Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim" diyerek teşekkür konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise, "31 Mart seçimleri çok önemli, başarıyla geçilmesi gereken bir seçimdir. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız, Aydın'ı birlikte sahiplenip, birlikte yöneteceğiz. Bizler de cumhur ittifakının adayı olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 31 Mart akşamı zaferle çıkmak için gece gündüz çalışacağız. Çıktığımız bu yolda davamıza ve ittifakımıza sahip çıkmak boynumuzun borcu. 31 Mart akşamına kadar kampanyamız şölen havasında geçecek. 31 Mart seçimleri demokrasi ve hizmet etme için bir imtihandır. 31 Mart akşamına kadar siyasi olarak çirkinleşmeyeceğiz. Çünkü karşımızdaki adayın bir kadın, bir anne ve bir eş olduğunu unutmayacağız. Bütün Aydınlıların başkanı olacağız. Esnafımızla yarışmayacağız, trafik sorununu çözeceğiz. Büyük Menderes Nehri'ni kirleten bir başkan olmayacağız. Gece-gündüz çalışıp 31 Mart akşamı destan yazacağız. Vakit Aydın, vakit Türkiye vakti. Aydın parmakla gösterilen bir olacak. 31 Mart akşamı zafere hazır mıyız?" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki başkan adayları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş olarak açıkladı. Aydın'ın ilçe belediye başkan adayları ise şu isimlerden oldu:

AK Parti'den Bozdoğan ilçesi Ufuk Altıntaş, Buharkent ilçesi Mehmet Erol, Çine ilçesi Celal Özden, Didim ilçesi Mümin Kamacı, Koçarlı ilçesi Nedim Kaplan, Kuşadası ilçesi Fuat Akdoğan, Kuyucak ilçesi Metin Ertürk, Köşk ilçesi Nuri Güler, Sultanhisar ilçesi Ertegün Ünal ve Yenipazar ilçesi ise Suat Menderes.

MHP'den Efeler ilçesi Ümmet Akın, Germencik ilçesi İsmet Akın, İncirliova ilçesi Gürşat Kale, Karacasu ilçesi Zeki İnal, Karpuzlu ilçesi Hilmi Dönmez, Nazilli ilçesi Haluk Alıcık ve Söke ilçesi ise Beliğ Azbazdar.