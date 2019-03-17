Cumhur ittifakının Çiftlik mitingi dua ile başladı

Mitinge dönüşen köy ziyaretindeki konuşmalar Yenizelanda'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısında şehit düşenlerin ruhuna okunan dualarla başladı.

59. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un da yer aldığı ziyarete Çiftlik mahallesi sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Yenizelanda'da Müslümanlara yönelik terör saldırısının kınandığı köy mitingi şehit düşen Müslümanların ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla başladı. Köylülere ilgilsinden dolayı teşekkür eden Cumhur İttifakı Köşk Beleidye Başkan Adayı Nuri Güler, Köşk'ün en büyük köylerinden biri olan ve tarımsal üretimin yoğun olduğu Çiftlik Mahallesi'ne özel projelerinden söz etti. Köyde üretilen ürünlerin daha iyi tanıtılması amacıyla Çiftlik'te ‘Domates Festivali' düzenleyeceklerini belirten Nuri Güler, Köşk'ün adına yakışır bir şekilde hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

31 Mart yerle seçimlerin sıradan bir mahalli seçim olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden 59. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Türkiye'de ve dünya genelinde cereyan eden olaylardan söz ederek “Sandıkta çalıkakıcılara meydan vermeyin. Gerçek Efelere desteğinizi bekliyoruz” dedi.