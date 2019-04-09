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Cumhur ittifakının Didim Belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı

31 Mart yerel seçimleri neticesinde Aydının Didim ilçesinde 9 belediye meclis üyeliği kazanan Cumhur İttifakı meclis üyeleri mazbatalarını İlçe seçim kurulundan aldı.


Didim Adliyesi'ne gelen Cumhur İttifakı meclis üyelerine, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. 9 meclis üyesi çıkaran Cumhur İttifakının meclis üyeleri ilçe seçim kurulundan mazbatalarını aldı.


Mazbata töreni sonrasında Cumhur İttifakı meclis üyeleri tebrikleri kabul etti. Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti Didim ilçe başkanı Maşallah Subaşı ile MHP Didim ilçe başkanı Fikret Alkaya sürecin ülkeye ve Didim'e hayırlar getirmesini dileyerek, seçilen meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

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