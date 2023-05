Cumhurbaşkanı Erdoğan: “27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir”

Erdoğan, "14 Mayıs 1950, Menderes'in 'Yeter söz milletindir' diyerek başladığı yolculuğu 27 Mayıs darbesiyle maalesef son buldu. 27 Mayıs sıradan bir darbe asla değildir. 27 Mayıs her şeyden önce 14 Mayıs'ın bir acısıdır. 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda miting alanını dolduran binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki gün İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyi kucakladık ve tarihimizin en büyük buluşmasını gerçekleştirdik. Şimdi de Aydın'ın misafiriyiz. Aydın her zamanki gibi yine çok güzel. Buradan Aydın'ın komşuları olan Manisa ve Muğla'ya selamlarımı gönderiyorum. İnşallah buralara seçimden sonra teşekkür ziyareti yapacağız" diyerek sözlerine başladı.

"Biz ailenin kutsallığına inanıyoruz"

"Pazar günü çok önemli bir karar vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kararımızı ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edeceklerden yana kullanacağız. CHP, İYİ Parti ve HDP LGBT'ci mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi LGBT'cilerin en büyük finansörü. AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi, giremez. Çünkü biz ailenin kutsallığına inanıyoruz. Oyumuzu eser siyasetinden yana kullanacağız. Oyumuzu 21 yıldır ülkemizi başarıdan başarıya koşturmuş olanlardan yana vereceğiz. 21 yıldır kimsenin özgürlüğüne hayat tarzına karışmamış kuşatıcı bir siyasetten yana olanı ya da memurundan sanatçısına herkesi tehdit eden bir zihniyeti seçeceksiniz. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamama dahil her türlü olumsuzluğun olduğu kişiye yetki verir miyiz? Ya ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz, ya da Londra tefecilerinin, IMF'nin tepemize çökmesine rıza göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Bunlar tefeci, eroin kaçakçısı"

Türkiye'nin IMF'ye borcu olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakan olduğum dönemde Davos'tayım. O zaman bu Bebecan yanımda. Beraber oradayız. IMF'nin Başkanına, kendisine dedim ki; Sayın Başkan sen paranı alıyor musun? O zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var. 'Alıyoruz.' 'Ama sen Türkiye'yi idare edemezsin. Ben Başbakanım. Türkiye'yi ben idare ederim.' Baktım bu Bebecan'ın yanakları kızarıp bozarmaya başladı. Ve 2013'e kadar borcumuzu ödedik gönderdik. Artık IMF ile ilişkimiz kalmadı. Ama CHP ne diyor? IMF'den borç alın da biraz rahatlayalım. Gerek yok. Biz bize yeteriz. O gün bu gün 10 sene geçti. IMF'den bir kuruş almadık. Ama bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacaklarmış. Bunlar tefeci, bunlar eroin kaçakçısı. Bununla benim halkımı kandırmaya çalışıyorlar. Pazar günü bunlara dersini vermeye hazır mıyız? Bizim bunlara ihtiyacımız yok" açıklamasında bulundu.

"Bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit ettiler. Ve ben buradan Aydın'daki Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Bunların bu halini görüp de hala CHP işte HDP'ye oy verebilir misin? Vermeyeceğiz. Onun için bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz. Karşımızdaki tablo bu. İşte bu kadar net, açık ve keskin. Ne diyor bay bay Kemal 'Selo'yu çıkaracağız. 'Türkiye'nin her 3, 5 ayda bir siyasetin krize girdiği, eskinin kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemesi için hepimize görev düşüyor. 21 yılda sabırla inşa ettiğimiz kazanımların sürmesi için her birimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Pazara kadar olan kısıtlı vakti çok iyi değerlendirmemiz lazım. Sizlerden buraya gelemeyen her bir vatandaşımıza muhakkak ulaşmanızı istiyorum. Kendisine benim selamımı ilettikten sonra oyuna talip olduğumuzu söylemenizi istiyorum. Kırgınlık varsa gönlünü alacağız. Kafa karışıklığı varsa gidereceğiz. Kararsız ise tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanması için mutlaka dua edeceğiz. Her gün en az bir kişiye ulaşırsak Allah'ın izniyle bu iş bitmiş demektir. Buradan yurt dışındaki vatandaşlarıma da seslenmek istiyorum. Bugün itibariyle yaşadığınız ilçelerde kurulan sandıklar kapanıyor. Hamdolsun bu seçimde yurt dışında rekor bir katılım sayesine ve oranına ulaştı. Engelleme çabalarına, bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bunlarda tezgah çok, fırıldak çok"

“İsimlerini kalbime kazıdığım Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha anıyorum” diyerek sözlerine devam eden Erdoğan, “Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Merhum Menderes, ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük bir devlet adamıydı. Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin ekonomik açıdan daha müreffeh, siyasi olarak daha demokratik ve özgür olabilmesi için mücadele etti. Demokrasi ve kalkınma yolunda çok büyük mesafeler aldı. 18 yıllık hasretin ardından minarelerimizden Ezan-ı Muhammed onun döneminde yükseldi. Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günkü CHP. Şu andaki dönemin ondan farkı var mı? Aynı. Bunlar sadece masanın etrafında fırıldak çeviriyorlar. Bunlarda tezgah çok, fırıldak çok. Onun için bakarsınız türbe türbe dolaşırlar. Yalan çok” dedi.

“27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir”

Menderes döneminde Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki uçurumların ilk kez kapanmaya başladığını dile getiren Erdoğan, “Menderes ve arkadaşları girdiği tüm seçimlerden galip çıktı. Halkımız onları daima bağrına bastı. 14 Mayıs 1950'de Menderes'in 'Yeter söz milletindir' diyerek başladığı yolculuğu 27 Mayıs darbesiyle maalesef son buldu. 27 Mayıs sıradan bir darbe asla değildir. 27 Mayıs her şeyden önce 14 Mayıs'ın bir acısıdır. 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir. Yapımcısı CHP'nin bürokrasi, akademi ve medyadaki uzantılarıdır. Baş aktörü de CHP'nin Milli Şefi'dir. Üniversite öğrencilerinin kıyma yapıldığı iftirası. Düşünebiliyor musunuz? Üniversite öğrencileri kıyma, bu yalanı uydurdu. Menderes'in uçaklar dolusu altın kaçırdığı yalanına kadar her türlü kepazelik sergilenmiştir. Sandık dışı yollarla iktidar arayışı CHP için asla yeni bir durum değil. Bu milletten şamarı yedikleri 1950'den itibaren, CHP'nin milli sporudur. Daha sonra da rahmetli Özal başta olmak üzere birçok siyasetçi bu tarz yöntemlerle sindirilmek istenmişti” ifadelerini kullandı.

“Demokrasimize sahip çıktık”

21 yıllık iktidarlarında önlerinin sürekli oynanan oyunlarla kesilmek istendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu süreçlerin aynısını biz de yaşadık. Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek istediler. Vesayetle gözümüzü korkutmayı denediler. Gezi olaylarında sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 15 Temmuz'da bu sefer FETÖ'cü ihanet çetesi ile canımıza kastettiler. Hepsinin de amacı milletin sandıkta verdiği emaneti silah zoruyla, terörle, şiddetle gasp etmek. Her seçim öncesinde denenen provokasyonları da buna eklemek lazım. Milletimiz de aramıza giremeyenler, siyaset mühendislikleri ile istihbarat operasyonlarıyla milli iradeyi yönlendirmek istedi. Biz 21 yıldır işte bu kirli senaryolarla da mücadele gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığı ana değil, biz hep Anadolu irfanına inandık, milletimize inandık” dedi.

“Gün soğukkanlı olma günüdür”

“FETÖ'cü ve bölücülerle gizli anlaşmalar yapanların kimlere hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Tefecilerden alınan sözlerin ne için verildiğini çok iyi biliyoruz. Ortada öyle bir mesele yokken bir gece yarısı yayınlanan Kürt ve Alevi videolarının ne gaye ile yapıldığını çok iyi biliyoruz. Kardeşlerim Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'i ile Boşnak'ı ile hepsi bizim kardeşimiz. Biz kuklayı da, kuklacıyı da, oynanan oyunu da çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle biz bu oyunu yine bozacağız. Fitne tüccarlarının aramıza nifak tohumları etmesine izin vermeyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve ülkemizdeki huzur iklimine çok güçlü bir şekilde sahip çıkacağız. Sizlerin vasıtasıyla tüm vatandaşlarıma. Çağrıda buluyorum. Biliyorum, son iki aydır siyaset sahnesinde yaşanan rezillikler sizi üzüyor. Bölücü örgütün giderek artan pervasızlıkları. Biliyorum sizi öfkelendiriyor. Ama gün soğukkanlı olma, sabırla, basiretle hareket etme günüdür. Siyasi ihmalleri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin, bu kibir kulelerine hadlerini sandıkta bildirin.”

Erdoğan, Aydın'da 55 bin kişiye hitap etti

“Adnan Menderes'in şehri Aydın budur” diyerek mitinge katılanların sayısını açıklayan Erdoğan, “Milli iradenin kalesi Aydın budur. Kardeşlerim 21 yıldır hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle konuştuk. Ne kadar diye sordum. Resmi rakam şu an itibariyle alana giriş 55 bin. CHP 27 bin, Akşener 5 bin 500, HDP bin 700. Bu neyi gösteriyor. Dolayısıyla Pazar günü inşallah sandıklar farklı olarak patlayacak” dedi.

“Aydın'a 79 milyar lira yatırım yaptık”

Aydın'a yapılan yatırımlardan da bahseden Erdoğan, “Elbette diğer 80 vilayetimize hizmet ederken Aydın'ı da ihmal etmedik. Aydın'a ne kadar kamu yatırımı yaptık biliyor musunuz? Toplamda 79 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Aydın'a eğitimde, gençlik ve sporda, sosyal yardımlarda, sağlıkta çok ciddi adımlar attık” ifadelerine yer verdi.