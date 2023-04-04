Cumhurbaşkanı Erdoğan açmıştı, çalışmalar hız kesmiyor

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Aydın tarımına önemli katkı sağlaması hedeflenen Gökbel Barajı'nda çalışmalar hız kesmiyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak su tutmaya başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi olarak açılan Gökbel Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da yapılan barajın, bölgeye büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Temelden yüksekliği 62.5 metre ve su depolama kapasitesi 12 milyon 730 bin metreküp olan Gökbel Barajı'nda yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge ekonomisinde yıllık 561 milyon 200 bin zirai gelir artışı yaşanması bekleniyor.

Gökbel Barajı'nda depolanacak su ile Çine Ovası'nda 69 bin 800 dekar, Koçarlı ve Bağarası Ovası'nda 146 bin 40 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağı barajda gerçekleştirilen çalışmalar da hız kesmiyor. Bu çerçevede bölgeye giden DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz, beraberindeki heyetle birlikte Gökbel Barajı'nda ve devam eden relokasyon yolları inşaatı çalışmalarında incelemelerde bulundu.