Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İktidar rüyası görenlere aldırış etmeyin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yapımı tamamlanan 1 milyar 353 milyon tutarındaki projelerin açılışını gerçekleştirdiği törende vatandaşlara seslenerek, “İktidar rüyası görenlere, ülkenin kalkınma trenini yoldan çıkarmak isteyenlere, aldırış etmeyin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle, Çine Gökbel Barajı, 4 bin 398 kişilik öğrenci yurdu, Adnan Menderes Hastane Ek Hizmet Binası ile birlikte Aydın'da yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirdi.

“Aydın demokrasinin kalesidir”

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki buçuk yıllık aranın ardından Efeler diyarındaki vatandaşlara gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Milli mücadelenin öncü şehri Aydın rahmetli Menderes'le demokrasinin kalesi olduğunu göstermiştir. Bizde bugün 1 milyar 353 milyonluk eser ve hizmetlerin açılışını yaparak taçlandırmak istedik” dedi.

“Ülkemize kazandırdığımız eserlerle konuşacağız”

Aydın'ın Söke ilçesinde Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kağıt üretim tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk etabı 550 milyon dolar, ikinci etabının yatırım tutarının 450 milyon dolar. Bu fabrika bittiğinde 1 milyar dolarlık tesisi Aydın'a kazandırıyoruz. Bu fabrika, ülkemizin 250 milyonluk kağıt ithalatının önüne geçecektir. Türkiye'yi büyütme hedefine önemli bir katkı yapacaktır. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin bu tür hizmetlere ihtiyacı vardır. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserlerle konuşmaya devam edeceğiz. İnsanımıza iş sağlayacak, aş sağlayacak, her gayretin yanındayız. Açılışını yaptığımız tüm eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“2023'te Aydın'da bu işi bitirelim”

“Öyle bir dertleşelim ki, Haziran 2023' te Aydın'da bu işi bitirelim” diyerek konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye son iki asrını siyasi ve ekonomik kayıplarla geçirmiştir. Sanayileşeme ve kalkınma hamlelerimizin önü provokasyonlarla kesilmiştir. Milletimizin tarihi ve kültürü ile ilişkisi kesilmek istenmiştir. Vatan toprağı yaptığımız ebedi yurdumuz olarak gördüğümüz ülkemizin köyleri ilçeleri en temel yapılardan mahrum kalmıştır. Bir yandan geçim derdiyle bunalan milletimiz rahmetli Menderes gibi özgürlük ikliminde bir parça nefes almıştır” dedi.

“Aydın CHP'ye prim vermemelidir”

Demokrasi şehidi Menderesin idamından önce yazdığı mektubu okuyup, gençlerin bunun kıymetini çok iyi bilmesi lazım diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aydın CHP'ye prim vermemelidir. 2023'te CHP'ye faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes ölüşüyle bile onları silip süpürmüştür. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde attığımız adımlarda Menderes'i yad etmemizin sebebi onurlu duruşudur. Ülkemizin kalkınmasına tahammül etmeyen zihniyet, bugünde kendini belli ediyor. Ne diyorlar, ‘Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak” diyorlar. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. Her hayırlı hizmete karşı çıkmaya, siyaset kisvesi altında sürdürüyorlar. Ülkenin bir adım daha ileri gitmesini istemeyenler, kurdukları ittifakla ülkeyi yönetmeye taliplermiş. CHP, bu ülkeye ne yapmıştır. Geçmişte 1970'lerde, 90'larda aynı kabusu yaşadık. Milletimiz yaşadığı bu kabusları unutmadı. Türkiye'yi aynı kabuslara bırakmayacağız. Ülkemiz bugünlere gelirken hangi oyunları bozduğumuzu en iyi siz biliyorsunuz. Elbette bu süreçte bedeller ödüyoruz. Terör örgütlerinden, darbecilere kadar tüm şer güçleri üzerimize saldılar. Bizi 2023 hedefinden vazgeçirmeye çalıştılar. Ayağımıza vurulan prangaları attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Döviz kuru üzerinden ekonomik kriz için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirdik. Başarabildiler mi, kura endeksli Türk lirası dedik, bütün oyunları bozuldu. Biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. 225 milyar ihracat yaptık, engellemelerine rağmen yaptık. Bunu biz yaparız, Biz yapıyoruz çalışıyoruz, CHP laf üretiyor. Fahiş fiyat artışlarının milletimizi bunalttığını biliyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere yüksek orandaki artışlarla milletimiz rahatlattık. Asgari ücreti hiç düşünmedikleri seviyeye çıkardık. Her vatandaşımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz. Hiçbir insanımızı işsiz aç bırakmamak için, devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gelişmiş ülkelerin sağa sola yalpaladığı bir dönemde Türkiye güvenle yoluna devam ediyor. Sanayinin, tarımın ticaretin ve turizmin şehri Aydın bu hakikatı en iyi bilen şehirlerimizin arasında geliyor. Kendi üretim ve ihracat, potansiyelimize bakacağız. Sanayi, lojistik ve ihracatta çok iyiyiz. Çiftçilerimizden ekilmemiş değerlendirilmemiş toprak bırakmamaları dileğiyle çalışmalarını diliyoruz. Ambara giren her mahsul değerini bulacaktır. Çiftlerimizin desteklenmesi hükümetimizin yaptığı çalışmaların en başında yer alıyor. Çiftçilerimizin her zaman yanında yer alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

“Bu tür yalanlardan çok bıktık”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ücretsiz elektrik vaadi üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin, elektriği bedava verelim, dedi. Aydın tarım kenti mi, çiftçilerimiz burada, hadi bakalım Aydın'da sen belediye başkanına ver talimatı Aydın'da elektrik çiftçimize ücretsiz olarak verilsin. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünyadan haberi yok. Elektriğin yönetimi şu anda bizde, belediyelerde mi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda. Sen bunu bilmeyecek kadar cahilsin. 14-15 büyükşehir sende, hadi ver talimatı da bedava elektriği versinler. Bunun hesabını sormaya var mıyız, böyle bir hakları var mı, biz bu tür yalanlardan çok bıktık” diye konuştu.

“İktidar rüyası görenlere aldırış etmeyin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Buradan tüm milletimize sesleniyorum. Kendi kifayetsizliklerini gizlemek için, karamsarlık pompalayanlara müsaade etmeyin, iktidar rüyası görenlere, ülkenin kalkınma trenini yoldan çıkarmak isteyenlere aldırış etmeyin. Sıkıntıları biz çözeriz, Kemal Kılıçdaroğlu değil, onun öyle bir iradesi yok. 20 yıl bütün bu yatırımları nasıl yaptıysak, yolları havalimanları ulaşımı nasıl yaptıysak bunları biz yaparız. 2023' te sizlerden daha çok destek istiyoruz. Bu kutlu yolda Aydın'a lider olmak yaraşır. Buradan öyle bir ses verin ki duymayan kalmasın” dedi.

“Aydın'a 37 milyar dolar yatırım yaptık”

Aydın'a son yirmi yılda 37 milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aydın için 2 bin 533 yatak kapasiteli iki yurt daha inşa edeceğiz. Sosyal yardımlarda birçok farklı kalemde 4 milyar tutarında yardım yaptık. Sağlıkta 55 adet sağlık tesisi yaptık. Şehir Hastanesi'ni bu yıl içinde yapımını tamamlayacağımız. 279 konutun inşasına devam ediyoruz. Üç millet bahçesi projemiz bulunuyor. Buharkent ve Nazilli Millet Bahçeleri'ni hizmete sunduk. Efeler Millet Bahçemizi de en kısa sürede şehrimize kazandıracağız. Aydın'ın bölünmüş yolunu 381 kilometreye çıkardık. Aydın Denizli otoyolunun yapımına başladık. Aydın ve Denizli'yi İzmir ve Akdeniz limanlarına bağlamış olacağız. Aydın'a 13 baraj kazandırdık. 548 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 294 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Çiftçilerimize 5,5 milyar tutarında destek verdik. Önümüzdeki dönemde Aydın'ı yeni ve çok büyük yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Aydın'da yapımı tamamlanan 1 milyar 353 milyon lira tutarındaki eser ve hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.