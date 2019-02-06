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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programı belli oldu

AYDIN (İHA) –AK Parti Aydın milletvekilleri tarafından grup toplantısında Aydın’a davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü düzenlenecek açık hava toplantısında vatandaşlarla buluşacak.

AYDIN (İHA) –AK Parti Aydın milletvekilleri tarafından grup toplantısında Aydın'a davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü düzenlenecek açık hava toplantısında vatandaşlarla buluşacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinleşen Aydın programıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, “Cumhurbaşkanımız-Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 09 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşuyor. Tüm hemşerilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.

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