Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu

Kuşadası Yat Kulübü (KAYK) tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışları" sona erdi. Dereceye giren sporculara ödülleri Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, KUSAV Başkanı Levent Köylü ile Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kd. Yzb. Cihan Seymen tarafından verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediyenin verdiği destekle bu yıl 7'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışları'nda kupalar sahiplerini buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Kuşadası Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara 30 tekne katıldı. Koy içi şamandıra yarışı şeklinde geçen şampiyonanın ardından dereceye giren sporcular için özel bir otelde ödül töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kd. Yzb. Cihan Seymen ile yarışçılar katıldı.

Ödül törenin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışları'nın ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Sporun insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini belirten Yücel, "Bu tür etkinliklerle yarınımızın teminatı olan gençlerimizi de geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışları'nda 1'incilik kupası kazanan isimler şöyle:

Destek 1 Kategorisi: Janier H. Naval (DAILAN)

Destek 2 Kategorisi: Bülent Ildız (KAYK Orsa)

Destek 3 Kategorisi: Ahmet Turan Işık (IŞIK 1)

IRC-1 Kategorisi: Kemal Oğul (ARNES)

IRC - 2 Kategorisi: Merih Erkal (MARE)

IRC - 3 Kategorisi: Mehmet Altan İbrikoğlu (TRINITY)