Cumhuriyet Kupası'nda ilk günün maçları tamamlandı

Nazilli Belediyespor'un ev sahipliğinde gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvası'nda ilk günün maçları tamamlandı.

2022-2023 sezonu öncesinde Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda 3 gün boyunca sürecek turnuvada Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Mersin Aykanat spor kulübü, Tekirdağ Saray spor kulübü ve İlkler şehri Uşak spor kulübü basketbol takımları katılıyor.

Mersin Aykanat Spor Kulübü ve Tekirdağ Saray Spor Kulübü karşılaşmaları ile başlayan günün ilk maçı Mersin ekibinin 76-58‘lik galibiyeti ile sona ererken, günün ikinci karşılaşmasında Nazilli Belediyespor basketbol takım ile İlkler şehri Uşak spor kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşma İlkler Şehri Uşak spor kulübünün 60-71 üstünlüğü ile son buldu.

Turnuvanın 2'nci gününde bugün saat 14.00'da Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ile Tekirdağ Sarayspor karşı karşıya gelecek. Günün 2'nci maçında ise Mersin Aykanat ve İlkler Şehri Uşak takımları saat 16.00'da Nazilli Kapalı spor salonunda ter dökecek.