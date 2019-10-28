"Cumhuriyet'i Çarıkla bastıkları toprakları kanlarıyla savunan atalarımıza borçluyuz"

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla mesaj yayınlayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak bilinen Mehmet Pala, bugünün kıymetinin bilinmesi için geçmişin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kurtulış Savaşı ve sonrasında Cumhuriyet'in kurulması ile gözünü bu topraklara dikenlere en net mesajın verildiğini belirten Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala yayınladığı mesajında, "Ölümü öldürenlerin, ‘önce vatan' diyenlerin destanıdır 29 Ekim. Dünyanın diz çöktürmeye çalıştığı, emperyalistlerin iştahını kabartan bu kutsal topraklardan yeniden dirilişin öyküsü de oldukça derindir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz ile devam etmiş, vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu kalacağı tüm dünyaya kanıtlanmıştır. 29 Ekim'de Cumhuriyetin ilanıyla taçlanan bu mücadele, Türk'ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. 215 kiloluk top mermisini taşıyan Seyit Onbaşı gibi nice vatan evlatları koca bir memleketi sırtlamıştı. Gördesli Makbule, Halime Çavuş, Şerife Bacı, Çete Emir Ayşe; ‘Evladım bensiz yaşar ama vatansız yaşayamaz' diyerek cepheye koşmuştu. Kurtuluş Savaşı kadınıyla erkeğiyle tüm bir milletin varoluş mücadelesiydi. Kurtuluş mücadelesi, 500 binden fazla kayıpla yeniden bir devlet kurmak demekti. Kurtuluş mücadelesi, çocuğunun üstünden battaniyeyi alıp cephanenin üstüne örten anaların destanıydı. Duayla, kanla, imanla kazanılan bir zaferdi. Bu zafer, 29 Ekim'de Cumhuriyet ile taçlandı. Bu topraklar için canını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.