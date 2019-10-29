Cumhuriyetin 96. yılı Didim'de törenlerle kutlandı

kuruluş yıldönümü, Aydın'ın Didim ilçesinde törenlerle kutlandı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile Didimliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar ilçe protokolünün öğrencileri ve halkı selamlamasıyla başladı. Bu yılki kutlamalara ilginin yoğun olduğu görülürken, Didimliler kendilerinin bayramını kutlayan ilçe protokolünü ayakta alkışladı.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ilanının 96. yılının kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını ifade ederek yüreklerinin Barış Pınar Hareketinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğunu belirtti.

Türköz konuşmasında “ Ortak hafızamız ve ortak bilincimiz, hepimizin vicdanlarında bugün çok daha kuvvetle makes bulan derin sesiyle tekrarlamaktadır ki; bugün kutladığımız yalnızca Cumhuriyetimizin ilanı değil, Atasının lisanıyla “bağımsızlık benim karakterimdir” diyen bir Milletin dizginlenemez sevdasıyla, bu sevda uğruna toprağa düşen nice canlar, çekilen nice acılar, büyük felaketler pahasına bedeli sonuna kadar ödenmiş büyük zaferlerle kazanılmış yeniden diriliş ve varoluşun bir başarı öyküsüdür. Bu başarının adı olan Türkiye Cumhuriyeti hepimize sunulmuş ve emanetimize tevdi edilmiş en büyük, en kutlu armağandır. Bu kutlu armağanı, bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatan parıltısıyla bir egemenlik tacı olarak başlarımıza konduran Cumhuriyet kahramanlarını, başta Cumhuriyetimizin kurucu lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah, siyaset, mücadele arkadaşlarını, nice isimsiz vatan evladını minnetle, şükranla, rahmetle yâd etmek boynumuzun borcudur. Ruhları şad olsun!”dedi. Türköz, konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak başta Ulu Önder ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden şehit ve gazileri, şükran ve minnetle andı.

Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve konuşmalar yapıldı; halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi. Kutlamalar geçiş töreniyle sona erdi.