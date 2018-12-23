Cumhuriyet'in ilk Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 75. yılında Kuşadası Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen panelle anıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaduman Karagöz Halıcı katıldı. Panel öncesinde konuşmacılar ve ADD üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı makamında ziyaret etti.

Panelin açılışında konuşan Mahmut Esat Bozkurt, Bozkurt'un torunu olmaktan ve onun istiklal madalyasını göğsünde taşımaktan onur duyduğunu belirterek “Mahmut Esat Bozkurt her zaman Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında olmuş, onun devrimlerini savunmuş ve korumuş, ölene kadar davasına hiç ihanet etmeden başı dik olarak yaşamıştır. Türk hukukunun temellerini atmış, Türk Medeni Kanunu'nu şekillendirmiş, Türk kadınının özgürleşmesinde rol almış büyük devlet adamı Mahmut Esat Bozkurt'un kanını taşıyor olmak benim için büyük bir mutluluk ve büyük bir gururdur” dedi.

Bozkurt'un ardından konuşan ADD Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum, “Türk Hukuk Devleti'nin Dünü Bugünü” başlıklı konuşmasında eşit, özgür ve onurlu bir yaşam için hukuk sisteminin önemine dikkat çekerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ilerleyen ADD'nin bu ilkeleri Türkiye'ye öğretme görevini üstelendiğini ifade etti.

Doç. Dr. Şaduman Karagöz Halıcı ise, “Türk Hukuk Devrimi” başlıklı sunumunda Mahmut Esat Bozkurt'un Türk hukuk devrimindeki rolüne değinerek, Türk kadınlarının Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinde üstlendiği rolün önemini vurguladı.

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt da, “Cumhuriyet'in Dünü Bugünü” başlıklı konuşmasında Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurdukları medeni sistemin uğraşılmasına rağmen yıkılamadığını, çünkü bu sistemin devlete bağımsızlığı, insanlara özgürlüğü ve herkese medeniyeti öğrettiğini ifade etti.

Panele dinleyici olarak Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri, Mahmut Esat Bozkurt'un torunu Mahmut Esat Bozkurt, ADD Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kale, ADD Kuşadası Şube Başkanı Nazan Bozkurt ve vatandaşlar katıldı.