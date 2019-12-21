Cumhuriyetle ya??t baca tarihe, ?evresi de AYTO'ya kazand?r?l?yor

Ayd?n Ticaret Odas? (AYTO) Ayd?n'daki ?nemli bir tarihi yap?y? aya?a kald?rmak i?in ?al??ma ba?latt?. Ayd?n Ticaret Odas?'n?n yan?nda bulunan ve hemen hemen T?rkiye Cumhuriyet'i ile ya??t olan koruma alt?ndaki bacan?n restorasyonuna ba?land?. Yap?lacak restorasyonla yakla??k bir as?rl?k baca tarihe bacan?n ?evresindeki 1.5 d?n?me yak?n alan?n da kullan?m hakk? Ayd?n Ticaret Odas?'na kazand?r?l?yor.

Ayd?n Ticaret Odas? taraf?ndan haz?rlanan ve K?lt?r Varl?klar?n? Koruma Kurulu'nca onaylanan proje kapsam?nda restore edilece?i belirtildi.

Il?caba?? mahallesinde 1930'lu y?llarda kurulan ve Cumhuriyet'in ilk fabrikalar? aras?nda yer alan Ekrem ?ift?i Pirina Fabrikas?'na ait 30 metre uzunlu?undaki baca, Ayd?n K?lt?r Varl?klar?n? Koruma B?lge Kurulu taraf?ndan sanayi miras? olarak koruma alt?na al?nm??t?. Koruma Kurulu taraf?ndan, tarihi bacan?n r?l?ve ve restorasyon projesiyle korunmas?na karar verilirken Ayd?n'?n ?nemli bir tarihi ve sanayi miras? olarak ayakta kalan ender yap?lardan birisi olan tarihi bacan?n restorasyonunu da Ayd?n Ticaret Odas? ?stlendi. B?y?k bir titizlikle ba?layan ?al??man?n sonunda tarihi baca orijinal g?r?n?m?ne kavu?acak. Bacan?n ?evresinde yer alan yakla??k 1.5 d?n?ml?k alan?n kullan?m? da yap?lan protokol kapsam?nda Ayd?n Ticaret Odas?'n?n olacak.

?ki y?l ?nce Ayd?n-Denizli Karayolu ?zerindeki Il?caba?? Ayter sahas? yan?na hizmet binas?n? ta??yan Ayd?n Ticaret Odas?'n?n Y?netim Kurulu Ba?kan? ve TOBB Y?netim Kurulu ?yesi Hakan ?lken, ?Bu baca Ayd?n'?n yeti?tirdi?i ?nemli b?y?klerimizden Ekrem ?ift?i taraf?ndan kurulan fabrikaya aitmi?. ?evredeki her ?ey yok olmu? ama 30 metre y?ksekli?e sahip bu baca ayn? zamanda tarihin ?nemli izlerini ta??yor. Ayd?n Ticaret Odam?z'a ait hizmet binam?z? yaparken bu ?artlara uygun olarak planlad?k. Buraya ta??n?nca da bacan?n restorasyonu i?in proje haz?rlad?k. Proje kurulun onay?ndan ge?ti. Asl?na uygun olarak restore edilerek gelecek ku?aklara aktar?lacak. Bu baca tarihi bir iz ta??d??? gibi Ayd?n'?n 90 y?l ?nce sanayide nerelerde oldu?unu g?steren ?nemli bir tarihi mirast?r? dedi.