İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dadaşlar Efelerle Aydın'da buluştu, Tekstil Park'ta adım atacak yer kalmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aydın Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Dadaşlar Efelerle Buluşuyor’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aydın Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği ‘Dadaşlar Efelerle Buluşuyor' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı etkinliğin düzenlendiği Aydın Tekstil Park'ta adım atacak yer kalmadı.


Türkiye'nin en doğusuyla en batısının bir araya getirildiği festivalde Erzurum kültürünün ve mutfağının başlıca yemekleri ve ürünleri Aydınlılarla buluşturuldu. Ülkenin farklı kültürlerinin yaşatıldığı etkinlikte Dadaşlarla Aydın Efeleri kaynaştı. Kültürel kaynaşmanın yanında gastronomi festivaline dönüşen etkinlikte yerel tatların yanı sıra sanatçılar da halkla buluştu.


Oldukça renkli geçen programa ilgi yoğun olunca festivalde stant açanlar müşterilere yetişmekte zorlandı. Birçok kişi uzun bekleyişin ardından satış yapan stantlardan istediği ürünü satın alabildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.