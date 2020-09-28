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Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Aydın’ın Germencik ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Murat Polat, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Murat Polat, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Germencik'in Bozköy Mahallesi Gelin Kayası mevkiine çıkan Murat Polat, kayalık alanda mahsur kaldı. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, jandarma ile bölgede drone kullanarak arama kurtarma çalışması başlattı. Drone ile yeri tespit edilen Murat Polat, yaklaşık 2 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kaldığı dağlık araziden kurtarıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Murat Polat, sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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