DAHOT “2022 Folkfest” renkli görüntülere sahne oldu

DAHOT'un Uluslararası gerçekleştirdiği ve sponsorluklarını Didim Kaymakamlığı, Didim Belediye Başkanlığı, Didim Ticaret Odası, Didim E.K.K Kooperatifi ile çeşitli firmaların desteklediği 9. Uluslararası Halk dansları FolkFest'in renkli anlara sahne oldu.

Altınkum Aytepe Barış Heykeli önünden kortej ile başlayan FolkFest Yalı caddesi üzerinde bando eşliğinde Yurt dışından katılım sağlayan İran, Bulgaristan, Moldova, Makedonya ve Gürcistan ekipleri, Yurt içinden katılım sağlayan Bursa Necati Bey Kız Meslek Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi, Söke Halk Eğitim Merkezi Öğretmenleri Halk Oyunları Topluluğu ve Söke Halk Oyunları Topluluğu ekipleri yürüyerek Altınkum Zabıta karakolu yanında bulunan alana geldi. Burada Dahot Başkanı İlyas Aydur'un açılış konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile gösterilere başlandı.

Gösterilerini sunan gruplara plaket ve katılım belgeleri verildi. Yöresel kıyafetleri ile sahne alan katılımcı ekipler Didimlilere ve tatil için ilçeye gelen tatilcilere Halk oyunları ile dolu dolu bir gece yaşattı.