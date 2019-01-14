Dalama Jandarması çalınan motosikleti Kocagür'de buldu

Aydın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nden çalınan motosikletin izini süren jandarma, motosikleti Kocagür Mahallesinde ele geçirdi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, yakalanacağını anlayınca kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dalama Çarşı Mahallesi'nde motosikletini park eden İ.E. isimli şahıs geri döndüğünde motosikletini bulamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen Dalama Jandarması motosikletin Kocagür nüfusuna kayıtlı L.B. isimli şüpheli tarafından çalındığını belirledi. Şahsın evine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, çalıntı motosikleti L.B.'nin evinde ele geçirdi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, firar eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede çalınan motosikletine kavuşan İ.E. jandarmaya teşekkür etti.