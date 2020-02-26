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Dalamalı çocukların yüzü Başkan Atay ile güldü

Efeler Belediye Başkanı M.

Fatih Atay, Efeler ilçesi genelinde yaşayan çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor.


İki hafta önce başlatılan etkinlikte Fatih Atay bu hafta Dalama Mahallesi Dalama İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Her hafta düzenlenen etkinlikte Forum Alışveriş Merkezi'nde film izledikten sonra sandviç ve ayran ile karınlarını doyuran çocuklar, izledikleri film ile ilgili Başkan Atay'la sohbet etti. İlk kez film izledikleri için heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden Dalama İlkokulu öğrencileri Fatih Atay'a teşekkür ettiler.



Başkan Atay filmin ardından Aydın Arkeoloji Müzesi'ne gelen çocuklara “Efeders” şifreleri dağıttı. Öğrencileri Efeders sistemi ile ilgili bilgilendiren Fatih Atay, “Zarfların içindeki şifreleri kullanarak sisteme giriyorsunuz. Kaçıncı sınıftaysanız o sınıfa tıklayarak dersleriniz ile ilgili öğretmenlerden ders alıyorsunuz” dedi.


Müzeyi gezme fırsatı bulan öğrenciler, yetkililerden ilçe ve bölgenin geçmiş tarihi hakkında bilgi aldılar.

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