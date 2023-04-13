Dalgın bulaşıkçı şehri ayağa kaldırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bankın yanına bırakılan 4 valiz ekipleri alarma geçirdi. Şüpheli bulunan valizler, çevre güvenliği alındıktan sonra bomba imha ekiplerince patlatılmak üzereyken valizlerin bir iş yerinde bulaşıkçılık yaptığı öğrenilen S.G. tarafından unutulduğu ortaya çıktı. Dalgın bulaşıkçı, içerisinde kıyafet bulunan valizlerinden olmak üzereyken saniyeler kala eşyalarını patlatılmadan kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi durağı yanında bulunan bankın önünde, sahipsiz 4 valizi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Parkta unutulan valizler ekipleri alarma geçirirken, polis ekipleri çevre güvenlik önlemi aldı. Olay yerine yönlendirilen bomba imha uzmanı, valizlerin fünye ile patlatılması için hazırlık yaptı. Valizlerin fünye ile patlatılmasına saniyeler kala olay yerine gelen S.G. isimli bir vatandaş, valizlerin sahibi olduğu belirtti. Yapılan incelemenin ardından güvenlik önlemi sebebiyle ekipler valizleri kontrol etti. Valizlerden kıyafet çıkarken, ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Adeta şehri ayağa kaldıran dalgın bulaşıkçı, kıyafetlerini patlamaya saniyeler kala kurtardı. Yol tekrar vatandaş ve araç trafiğine açılırken, polis ekipleri de normale döndü.