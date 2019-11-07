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Dallıca 10 Kasım'a hazır

Nazilli’ye bağlı Dallıca Mahallesi’nde 10 Kasım Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Etkinlikleri kapsamında keşkek hayrı yapılacak.

Nazilli'ye bağlı Dallıca Mahallesi'nde 10 Kasım Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında keşkek hayrı yapılacak.


Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar öncülüğünde mahalle sakinlerinin katkılarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için mevlitli keşkek hayrı düzenlenecek.


Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde mahalle sakinlerinin katkısıyla yaklaşık 6 bin kişilik keşkek hayrı düzenleyeceklerini ve hayrın gelenekselleşmesi için çalışacaklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Uçar; “Ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri dolayısıyla Dallıca Mahallemizde bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Atatürk, silah arkadaşları ve bu güzel vatanımızın bölünmez bütünlüğü sağlamak için bir dakika bile düşünmeden canlarını feda eden şehitlerimizin için mahalle sakinlerimizle beraber 10 Kasım Pazar günü saat 13.00'de keşkek hayrı yapmayı ve Mevlit okutmayı düşündük. Bugün camilerimizde ezan okunuyorsa bayrağımız gönderden inmiyorsa bunu Atatürk'e ve şehitlerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum ruhları şad olsun” dedi.


Keşkek hayrı öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından mahallede kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirten Muhtar Mustafa Ali Uçar, “Belediyelerimizden bazı istek ve taleplerimiz oldu. Sağ olsun belediye başkanlarımız tüm isteklerimizi yerine getirdi. Dallıca meydanında çevre düzenlenmesi tamamlandı. Ağaçların bakımları, kesimi, bordürlerin boyaması ve tarihi eserlerimizi sergilediğimiz alan ferforje korkuluk ile çevrildi. Daha önce de hiçbir isteğimizi geri çevirmeyen ve verdikleri desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür ederim. Her iki belediyenin uyumlu bir şekilde çalışmasının sonuçlarını mahallemizde en iyi şekilde hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

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