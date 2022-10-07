Dallıca Mezarlığı çevre düzenlemelerinde sona gelindi

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, mezarlık çevresi özel taş duvar ve tel örgülerle kapatıldı.

Söz konusu çalışmalarla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatlıkla yapabileceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Ebediyete intikal etmiş hemşehrilerimizin kabirlerinin bulunduğu ve kötü durumdaki Dallıca Mezarlığımızın bakım ve tadilatlarını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz burada güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi'nin çalışmaları ile Dallıca'nın eksiklerinin bir bir tamamlandığını dile getiren Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar; “Mezarlığımız manevi duygularımız açısından çok önemli. Dallıca Mahallesi sakinleri mezarlığımızın yapılmasını çok önemsiyordu. Başkanımıza talebimizi ilettik ve ekipler kısa sürede çalışmalara başladı. 2022 yılında Dallıcamızda çok güzel işlere imza atıldı. Başkanımıza ve çalışkan ekibine şahsım ve mahallem adına bir kez daha teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.